«Владивосток – 157»: выставку в честь Дня города представили в приморской столице

Вход свободный

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Во вторник, 27 июня, в краевом центре состоялось открытие выставки «Владивосток – 157». Экспозиция, посвящённая 157-й годовщине основания Владивостока, развернулась в здании краевого отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Владивосток – 157» – это порядка 130 работ признанных и молодых приморских художников. Среди них – Сергей Черкасов, Юрий Аксёнов, Алексей Плешивцев, Оксана и Евгений Осиповы, Артём Братухин.

Здесь представлена живопись, графика, скульптура, батик, декоративно-прикладное искусство. На всех работах изображён Владивосток – центральные улицы и тихие уголки, развязки и мосты, маяк и корабли, сопки и море, зарисовки из повседневной городской жизни. Все работы объединяет неподдельная любовь к родному городу.

Организаторы мероприятия – краевое отделение Союза художников России при поддержке администрации Владивостока – приглашают на выставку, посвящённую 157-летию города у моря, всех желающих. Вход свободный.