Во Владивостоке пропал молодой человек

Парень самовольно покинул военный госпиталь

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пропал Корочкин Владислав Артурович, 26.01.1994 года рождения, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что молодой человек ушел с военно-морского госпиталя и до настоящего времени не вернулся. В воинской части также не появлялся, родным ничего о местонахождении Владислава ничего неизвестно, на связь не выходит.

Был одет: в черный спортивный костюм с желтым капюшоном, шлепки, рост 167, цвет волос темный, среднего телосложения, на правой нижней части ноги не доделанная татуировка в виде черепа, на правой руке между мизинцем и безымянным пальцем шрам, на спине в низу большая родинка.

Если вам что-то известно о местонахождении Корочкина Владислава Артуровича, то необходимо обратиться по телефону +79146599541.