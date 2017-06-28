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Во Владивостоке реставрируют мозаичное панно, которое украшает главный городской фонтан

Работы завершатся к концу недели
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке специалисты ВПЭС ведут монтаж мозаичного панно, которое украшает стенки главного фонтана на набережной Спортивной гавани. Недостающие элементы мозаики по специальной технологии монтируют на тщательно подготовленную поверхность водного объекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» – предприятии, обслуживающем городской водный комплекс – мозаичное панно на этом светомузыкальном фонтане было создано осенью 2013 года. За прошедшие четыре года часть облицовки утратила презентабельный вид и требовала реставрации.

В планах у специалистов завершить работы к концу недели. 

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