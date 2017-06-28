Во Владивостоке продолжается ликвидация стихийных свалок

Ежегодно с территории города вывозят для утилизации более 8000 кубометров бытового мусора

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока продолжает ликвидацию стихийных свалок, образующихся в городе и на отдаленных территориях. На прошлой неделе сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий» вывезли свалки мусора с улицы Катерной, пляжа Патрокл и побережья бухты Труда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, два КамАЗа – более 12 кубометров мусора – вывезли с территории бухты Труда на острове Русский, по одному самосвалу – с пляжа бухты Патрокл и улицы Катерной.

Стоит отметить, что ежегодно с территории города вывозят для утилизации более 8000 кубометров автомобильных покрышек, строительного и бытового мусора, собранного со стихийных свалок. Большое количество несанкционированных свалок образуется вблизи частного сектора, зон отдыха, на откосах и пустырях.