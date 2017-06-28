На Народном проспекте во Владивостоке демонтировали 500 метров трамвайных путей

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1500 метров

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Ремонт дороги на Народном проспекте во Владивостоке ведётся в круглосуточном режиме. За несколько дней дорожным рабочим удалось демонтировать 500 метров трамвайных путей и 2900 дорожных бортовых камней. Ремонт ведётся по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1500 метров. Сейчас основные работы ведутся на участке от ул. Некрасовской, 122 до перекрёстка Народного проспекта с Военным шоссе. Здесь демонтированы трамвайные пути, и рабочие вывозят их на площадку временного складирования. На следующем участке ведётся подготовка к демонтажу рельсов – работает фрезеровочная техника, снимают старое асфальтобетонное покрытие. К настоящему моменту асфальт демонтирован на участке площадью более 3 750 квадратных метров.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон во Владивостоке будет выполнен на семи улицах. Отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).

На пяти объектах работы уже ведутся. Отдел технического надзора администрации Владивостока осуществляет ежедневный контроль качества выполнения работ.