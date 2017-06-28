Во Владивостоке пройдет краевое первенство по стритболу на колясках

Открытие соревнований - в 13 часов

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В пятницу, 30 июня, в спорткомплексе «Чемпион-2» (ул. Чапаева, 5) состоится первенство Приморского края по стритболу на колясках среди спортсменов-инвалидов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В турнире примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из городов и районов Приморского края, члены краевого отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и федерации «Олимп».

В программе соревнований:

- турнир по стритболу на колясках, выявление сильнейших команд;

- конкурс трехочковых бросков;

- конкурсы спортивного мастерства;

- музыка от диджеев города.

Соревнования организованы краевой организацией Всероссийского общества инвалидов совместно с федерацией паралимпийских видов спорта «Олимп» при поддержке департамента физической культуры и спорта Приморского края, краевой федерации баскетбола и баскетбольного клуба «Спартак Приморья».

Открытие соревнований - в 13 часов. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8-902-076-2262; 8 (423) 244-09-57 (ведущий специалист ВОИ Игорь Клийман).