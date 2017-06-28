Завтра во Владивостоке завоют сирены

Жителям и гостям города следует сохранять спокойствие

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В четверг, 29 июня, во Владивостоке пройдет плановая проверка систем оповещения населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В 12.00 в различных районах города периодически будут включаться звуковые сирены и речевое оповещение. К распространению сигналов оповещения подключат также программы телевизионного вещания «Россия-1», «Общественное телевидение Приморья», каналы кабельного телевидения компании «Подряд» и канал радиовещания «Радио России».

Отметим, что звук сирены – это предупредительный сигнал, который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр указанных информационных теле- и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Жителей и гостей города просят воспринимать эти звуки как временную техническую необходимость и отнестись к ним со спокойствием. Никаких аварийных действий предпринимать не следует.