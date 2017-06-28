Приморец осужден за продажу шкуры тигра

Злоумышленник признал свою вину полностью

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден за незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в середине декабря 2016 года, фигурант достоверно зная, что оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, и их частей в Российской Федерации запрещен, у неустановленного лица в г. Владивостоке приобрел шкуру подвида амурского тигра «Panthera tigris altaica».

Далее злоумышленник решил ее перепродать в Уссурийске, но был задержан. Мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей с отбыванием наказания в колонии-поселении.