​Серпентолог из Владивостока: Я коллекционирую змей!

Виктор Литвинцев рассказал о своем опасном хобби в интервью РИА VladNews

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Виктор Литвинцев – на сегодняшний день единственный серпентолог во Владивостоке, к нему обращаются за помощью по отлову змей жители всего Приморского края. В интервью РИА VladNews Виктор рассказал о своем опасном хобби и о том, как отличить ядовитую змею от безобидной.

- Виктор Юрьевич, как вы пришли к такому опасному хобби? Почему именно змеи, а не бабочки или лягушки?

- Одни марки собирают, другие значки, а я змей. Увлечение змеями у меня уже больше 30 лет. Очень хотел поступать в университет на биологопочвенный факультет, я давно мог бы стать профессором, но научная карьера не состоялась. Папа был военным, командиром подводной лодки, поэтому пошёл в ТОВМУ.

Мне часто звонят с институтов, советуются, консультируются доктора наук, профессора… У меня даже есть научная работа - «Обзор видов змей Приморского края», где перечислены виды змей, их характеры, меры предосторожности при встрече со змеями. К сожалению, пока не опубликованная. Хотелось бы ее раздать школьникам, дачникам, путешественникам, жителям Приморья.

- Из каких районов края звонки поступают чаще всего?

- Отовсюду! Помню, за один час с улицы Русская,15 во Владивостоке поступило 7 звонков. Амурский полоз полз вдоль дома, и жильцы звонили мне.

Из последних случаев - 22 июня в детском садике «Солнышко», на выезде из Артёма, я поймал трёх змей. На траве лежали куски старого линолеума, вот там я и поймал трёх японских ужей. Это существа не больше полуметра, с жёлтым брюшком, коричневато-розоватого цвета, питаются личинками и червями. Они не опасны.

- А какие змеи из тех, что водятся в Приморье, действительно опасны?

- Самые опасные ребята - это щитомордники. У всех щитомордников треугольная, плоская голова. Их существует три вида: каменистый – самый крупный, розово-оранжево-коричневого цвета. У него более яркие черты лица.

Восточный – цвета асфальта, но выделяется белыми пятнами в чёрной окантовке. Уссурийский – более однотонный, цвета асфальта.

- Что делать при укусе такой змеи?

- При укусе щитомордника следует выпить пару таблеток Тавигила или Супростина, любого антигистаминного препарата. Конечно же, место укуса будет болеть, появится гематома, но сам укус пройдёт через 2-6 недель. Для того, чтобы не было болевого шока, нужно выпить обезболивающее или обколоть место укуса ледокаином. Сыворотки против змей в России нет, её выпускали раньше в Узбекистане. Вообще, сыворотку против всех укусов производят в Бразилии, в городе Сан-Паулу, в змеепитомнике «Бутантан».

- Говорят, что нужно высосать яд, перетянуть жгутом место выше укуса? Это так?

- Ни в коем случае! Нельзя: высасывать яд, прижигать укус, разрезать рану, перетягивать жгутом. Нужно обработать рану йодом, зелёнкой или любым антисептиком; забинтовать место укуса, не перетягивая рану, а слегка, либо просто заклеить пластырем.

Анастасия Баришенко