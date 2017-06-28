Иностранцев, проживающих в Приморье, выдворили за пределы РФ

Сотрудники полиции провели объекты в Находке

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В Находке прошла операция «Нелегальный мигрант», в ходе которой сотрудники полиции проверили 18 объектов возможного пребывания и проживании граждан иностранных государств. Все иностранцы дактилоскопированы, проверены на причастность к совершению преступлений и правонарушений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В рамках операции было составлено 30 административных протоколов по фактам правонарушений в сфере миграционного законодательства. В отношении 6 граждан (Японии, КНР, Узбекистана) вынесены постановления о выдворении за пределы Российской Федерации.

В ходе рейдового мероприятия сотрудниками паспортно-визовой службы отдела МВД России по городу Находке совместно с коллегами из оперативного отдела службы Пограничного управления ФСБ России выявлена гражданка Узбекистана, которая незаконно работала продавцом в магазине. В ходе проверки документов было установлено, что женщина уклонилась от выезда с территории Российской Федерации по истечении срока законного пребывания. По данному факту был также составлен административный протокол.

Материалы дела преданы в Находкинский городской суд, где судья вынес постановление о принудительном выдворении гражданки за пределы Российской Федерации.