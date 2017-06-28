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Общество

Во Владивостоке обсудили вопросы выбора земельных участков для многодетных семей

На встречу были приглашены многодетные родители
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В понедельник, 26 июня, во Владивостоке состоялось общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков для семей, имеющих трех и более детей под индивидуальное жилищное строительство. Организатор мероприятия – управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока.

На встречу были приглашены многодетные родители. Цель обсуждения – не только проинформировать общественность о намечаемом образовании земельных участков, которые в перспективе могут быть предложены семьям, но и учесть предпочтения, мнения и интересы многодетных семей.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Алла Шестерикова и директор МКУ «Городские земли» Кирилл Спивак представили всем участникам обсуждения четыре земельных массива, расположенные в районе садового товарищества «Дружба», в районе ул. Лесопитомник, 3а, в районе ул. Пшеницына, 121 и в районе ул. Лесной на полуострове Песчаном.

По итогам общественного обсуждения для дальнейшего формирования земельных участков и предоставления их многодетным семьям одобрена только одна территория, расположенная в районе ул. Лесопитомник, 3-а. Теперь с этой территорией будут работать специалисты профильных управлений администрации Владивостока.

Земельный массив в районе ул. Лесопитомник, 3-а площадью 64 300 кв.м. может быть разделен между 12 многодетными семьями. Он находится вблизи района железнодорожной станции «Весенняя». Здесь достаточно развитая инфраструктура: в непосредственной близости проходят автомобильные дороги, рядом с участком проложены трубопроводы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, работают детская и взрослая поликлиники, общеобразовательная школа. Среди серьезных минусов – сложный рельеф и расположение в непосредственной близости водных объектов, из-за которых гражданам потребуется проведение дополнительных работ по осушению территории.

Участники общественного обсуждения проголосовали «против» территорий, расположенных в районах с/т «Дружба», ул. Пшеницына, 121, и в районе ул. Лесной п-ова Песчаный.

Как рассказали специалисты, земельный массив в районе ул. Лесной на полуострове Песчаный имеет площадь 447 тысяч квадратных метров. Это самый крупный из предоставленных участков. Он мог бы быть разделен между 305 семьями. На данной территории всего одно административное здание, включающее в себя школьные классы, медицинский кабинет, помещения администрации и почты.

«Несмотря на огромную площадь, эта территория не в состоянии удовлетворить потребности многодетных семей, которые теоретически, при положительном голосовании, смогли бы здесь получить участки. Система водо- и электроснабжения требует серьезной реконструкции для подключения новых жилых объектов. Нагрузка существующих инженерных коммуникаций рассчитана только на количество людей, проживающих там сегодня, – рассказал Кирилл Спивак. – Также здесь имеется и другая серьезная проблема, связанная с транспортом: добраться на полуостров достаточно сложно - либо ехать на автобусе или личном автомобиле несколько часов, либо летом на катере».

Небольшой участок, находящийся в районе ул. Пшеницына, 121, имеет ориентировочную площадь в 17 293 кв.м. Этот участок планировалось разделить между пятью семьями. Однако ввиду расположения рассматриваемой территории вблизи действующего кладбища данное предложение было отклонено всеми участками общественного обсуждения: санитарная зона от кладбища накладывает определенные ограничения по использованию участков.

Четвертый рассматриваемый участок расположен в районе с/т «Дружба», это самый маленький по территории массив. Его площадь составляет 2 605 квадратных метров. В последующем его планировалось разделить ориентировочно между двумя семьями. Он находится в районе улиц Сахарный Ключ и Калиновая. Рядом с участком находятся остановки общественного транспорта, детский сад, средняя общеобразовательная школа, больница и в 650 метрах находится концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена». Однако ввиду расположения на рассматриваемой территории сетей водоснабжения, подземных и надземных линий электропередачи предложение было отклонено большинством участников собрания.

Стоит отметить, это уже второе подобное мероприятие, первое общественное обсуждение по вопросу земельных участков для многодетных семей Владивостока состоялось в декабре 2016 года.

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