В четверг во Владивостоке туман и морось

В Приморье сохраняется неустойчивая погода

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В Приморье сохраняется неустойчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Во вторник в крае прошли кратковременные дожди. Температура воздуха составила +20…+26 °С, на побережье максимальная температура была ниже, +12…+19 °С. Минувшей ночью местами дожди сохранялись, количество составило 0,3–3 мм.

Во Владивостоке было облачно, температура воздуха не превышала +16...+19 °С. Ночью наблюдался туман, местами с моросью. В ночные часы температура воздуха понизилась всего на 2–3 градуса.

Сегодня, 28 июня, в крае облачно, в отдельных районах сохраняются дожди различной интенсивности. Местами возможны грозы, ветер при грозе порывистый. На побережье местами очаги тумана. Максимальная температура воздуха в континентальных районах +20…+28 °С, на побережье, прикрытом низкой облачностью и туманом, +13…+19 °С.

Во Владивостоке облачно, утром морось, туман, ослабевающий в середине дня. Ветер умеренный до сильного. Воздух прогреется до +15...+19 °С.

В четверг, 29 июня, погода в Приморье значительно не изменится. Над Амурской областью по-прежнему будет кружить циклонический вихрь, фронтальные разделы которого пройдут над Приморьем. Ночью дожди в крае будут ослабевать, а днем, с обострением фронтальных разделов, интенсивность дождей увеличится. В отдельных районах края возможны грозы. Ночные температуры без существенных изменений. Днем в континентальных районах потеплеет на пару градусов, +21...+30 °С, на побережье +15...+20 °С.

Во Владивостоке завтра облачно, туман, ослабевающий в середине дня, ночью и утром морось. Ветер свежий. Температура ночью +13...+15 °С, днем +16...+19 °С.