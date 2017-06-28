Приморские фильмы показали в Хабаровске

Кинофестиваль «Точка возврата» наградил полуфиналистов Амурского пояса

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

На полуфинале Первого Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» в Хабаровске помимо работ местных участников показали фильмы, вышедшие в финал в Тихоокеанском поясе, сообщает корреспондент VladNews.

«Работы Приморцев очень впечатлили наших ребят, - рассказала региональный директор фестиваля Юлия Карабицкая , - некоторые намерены серьёзно доработать свои фильмы, чтобы в финале выглядеть достойно. Мы такой подход поддерживаем. Чем больше попыток, чем больше практики - тем выше вероятность успеха. Среди финалистов «Точки возврата» нет профессионалов. Просто кто-то уже успел набить шишки, а кто-то ещё нет».

Редактор фестиваля Роман Овсейчук на награждении полуфиналистов Тихоокеанского пояса во Владивостоке уже отмечал, что у приморцев получилась довольно сильная программа.

В финал от Амурского пояса (Амурская область, ЕАО, Хабаровский край), из первой конкурсной программы, в которую вошли фильмы, снятые специально к фестивалю, прошли работы «Собеседование», режиссёра Никиты Самойленко (Хабаровск) и «Выбор» Юрия Чернюка (Хабаровск). Из второй конкурсной – «Остров», режиссёра Александра Фроленока (район им. Полины Осипенко).

Александр с «Островом» участвовал в прошлой «Точке возврата», а к этому фестивалю просто доработал его. Вторым финалистом в этой конкурсной программе стал фильм «Гаджет», режессёра Александра Лукина (Хабаровск).

Напомним, что фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата» объединяет непрофессиональных кинематографистов всего Дальнего Востока. Отборочные этапы проводятся в трёх региональных поясах: Амурский (Амурская область, ЕАО, Хабаровский край), Полярный (Магаданская область, республика Саха (Якутия), Чукотский АО), Тихоокеанский (Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область). Победители отборочных этапов проходят в финал, который пройдёт в Хабаровске в конце сентября. Главный приз – 100 тысяч рублей.