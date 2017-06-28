​Парламентарии разрешили пустить Hyatt на мысе Бурный с молотка

Постановление о выставлении 5-звездочного отеля на аукцион поддержано большинством голосов

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Большинством голосов депутаты Законодательного собрания Приморского края поддержали порядок и процедуру продажи гостиницы Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Разработанные условия на очередном заседании представила и.о. главы департамента земельных и имущественных отношений края Ирина Михеева.

Проект постановления «Об одобрении предложения о продаже многофункционального гостиничного комплекса курортного типа (класс 5 звезд) в районе м. Бурный в г. Владивостоке» разработан в целях обеспечения соблюдения гласности и прозрачности при продаже имущества. Аукцион будет проводить АО «Российский аукционный дом».

В состав имущества, выставляемого на продажу единым лотом, входят два здания, земельные участки на правах аренды и оборудование. Одно из зданий – гостиница площадью более 6 тысяч квадратных метров, степень готовности – 79%. Второе – спа-центр площадью 2,6 тысяч квадратных метров, степень готовности – 52%.

Напомним, отель Hyatt в центре Владивостока выставлен на торги, которые состоятся в середине июля через "Российский аукционный дом": аукцион будет проходить на повышение, со стартовой ценой лота 4,13 миллиарда рублей.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян прокомментировал решение парламента:

- На данный момент мы обозначили начальную цену, - сказал он. - Все будет зависеть от участников аукциона, в результате торгов она может многократно повыситься. Конечно, новый владелец гостиницы будет в ускоренном темпе завершать строительство и вводить объект в строй для того, чтобы окупить свои затраты, получать доход. Отдачу получит весь край: это и новые рабочие места, и налоги, и повышение туристической привлекательности Владивостока.