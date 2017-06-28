Фотограф провёл две ночи на хребте ​ 16:04, 28 июня Фотограф провёл две ночи на хребте ​"Зубы Дракона" (Фото)
Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье 15:43, 28 июня Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье
​Серпентолог из Владивостока: Я коллекционирую змей! 15:42, 28 июня ​Серпентолог из Владивостока: Я коллекционирую змей! (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 28 среда
16:10
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
16:10
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
16:10
В Приморье уничтожают тигров Фото
16:04
Фотограф провёл две ночи на хребте ​"Зубы Дракона" Фото
15:47
Во Владивосток вернулась яхта «Каталекса», задержанная в Японском море Видео
15:43
Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье
15:42
​Серпентолог из Владивостока: Я коллекционирую змей! Эксклюзив
15:38
Алексей Воронин готовится к персональной выставке Фото
15:26
Технопарк с мировым именем может появиться на Русском острове
15:11
Специалисты боятся вспышки опасной инфекции в Приморье
15:01
Пациент ограбил медработника в Приморье
14:53
В Приморском крае «Ростелеком» предлагает бизнесу «Управляемый Wi-Fi»
14:49
На двух маленьких девочек напала собака породы Алабай в Приморье Фото
14:36
Как прошел День М во Владивостоке Видео
14:23
Житель Владивостока заработал на поездке в такси
14:15
Фрунзенский суд Владивостока принял дело бывшего вице-губернатора Приморья Эксклюзив
14:14
Приморье остается среди лидеров в России по ценам на топливо Фото
14:08
Самый красочный фестиваль России пройдет во Владивостоке Фото
13:59
Наркомания во Владивостоке — ситуация удручает Видео
13:52
​Парламентарии разрешили пустить Hyatt на мысе Бурный с молотка
13:46
Пожар произошел в Приморье
13:41
Уникальный фильм и книгу о православии корейцев первым увидел митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
13:31
Первым кандидатом в депутаты думы Владивостока стала безработная
13:18
Приморье: цены на продукты снизились, а на остальные товары выросли
13:06
Владивостокцев расстроило видео горящего спорткара на острове Русский
12:57
Стали известны подробности дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова
12:47
Некачественное и опасное мясо изъято на рынке во Владивостоке
12:39
В 2017 году в Приморье стало меньше колбасы и больше рыбы
12:38
Курс доллара начал снижаться
12:28
Во Владивостоке прошли любительские соревнования по гребле на лодках класса «дракон» Видео
12:24
​Игорь Пушкарёв помог в сборе гуманитарной помощи для женского СИЗО Эксклюзив
12:19
Приморец рассказал, как строит базу отдыха на «дв-гектаре»
12:06
Во Владивостоке разгорается новый скандал со строительством Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4154 (93) от 28 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М ознаменовался битвами
Мгновения раскрывают суть вещей
Вкуснее Владивостока города нет
И вот ты уже не какая-нибудь шантрапа
Злой Айболит не лечит, а отнимает деньги
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Технопарк с мировым именем может появиться на Русском острове

Расширенное заседание Общественного совета состоялось в Хабаровске
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

На Русском острове на базе ДВФУ может появиться современный технопарк с «легендарный и с мировым именем», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

С данном инициативой выступил проректор вуза Дмитрий Земцов в Хабаровске, 27 июня, во время расширенного заседания Общественного совета при Минвостокразвития России, участие в котором принял Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Александр Галушка поддержал идею, напомнив, что правительство России утвердило концепцию развития острова Русский. Также министр предложил сделать на базе ДВФУ конвейер «стартапов». В дальнейшем эти проекты могли бы быть реализованы на Дальнем Востоке, где действует целый ряд новых механизмов развития.

Галушка отметит, что уже до конца текущего года Минвостокразвития России подготовит план мероприятий по развитию острова Русский.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморском крае «Ростелеком» предлагает бизнесу «Управляемый Wi-Fi»
14:53, 28 июня 2017 В Приморском крае «Ростелеком» предлагает бизнесу «Управляемый Wi-Fi»

Подключить услугу просто

Приморье остается среди лидеров в России по ценам на топливо
14:14, 28 июня 2017 Приморье остается среди лидеров в России по ценам на топливо

Стоимость бензина и дизельного топлива продолжает бить по кошелькам граждан

Самый красочный фестиваль России пройдет во Владивостоке
14:08, 28 июня 2017 Самый красочный фестиваль России пройдет во Владивостоке

Вход на мероприятие свободный

Приморье: цены на продукты снизились, а на остальные товары выросли
13:18, 28 июня 2017 Приморье: цены на продукты снизились, а на остальные товары выросли

Данные официальной статистики

В 2017 году в Приморье стало меньше колбасы и больше рыбы
12:39, 28 июня 2017 В 2017 году в Приморье стало меньше колбасы и больше рыбы

В основном производство в регионе показало рост

Приморец рассказал, как строит базу отдыха на «дв-гектаре»
12:19, 28 июня 2017 Приморец рассказал, как строит базу отдыха на «дв-гектаре»

Богдан Дуркалец решил осуществить мечту детства в бухте Пяти Охотников в Шкотовском районе

Несколько авиарейсов прибудут во Владивосток с опозданием
11:12, 28 июня 2017 Несколько авиарейсов прибудут во Владивосток с опозданием

Изменения в расписании