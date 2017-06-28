Технопарк с мировым именем может появиться на Русском острове

Расширенное заседание Общественного совета состоялось в Хабаровске

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

На Русском острове на базе ДВФУ может появиться современный технопарк с «легендарный и с мировым именем», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

С данном инициативой выступил проректор вуза Дмитрий Земцов в Хабаровске, 27 июня, во время расширенного заседания Общественного совета при Минвостокразвития России, участие в котором принял Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Александр Галушка поддержал идею, напомнив, что правительство России утвердило концепцию развития острова Русский. Также министр предложил сделать на базе ДВФУ конвейер «стартапов». В дальнейшем эти проекты могли бы быть реализованы на Дальнем Востоке, где действует целый ряд новых механизмов развития.

Галушка отметит, что уже до конца текущего года Минвостокразвития России подготовит план мероприятий по развитию острова Русский.