Гора Сестра высотой
Среди туристов она известна, в первую очередь, своими скальными останцами причудливой формы и различной высоты, расположенными на гребне хребта Камень-Брат, в простонародье называемого «Зубы дракона». В этих скалах можно разглядеть огромных исполинов, башни замков и непонятных существ, но наибольшую известность получил лик человека, смотрящего в небо.
Чтобы подняться на гору Сестра из села Лазо, нужно направиться на северо-восток. Так вы выйдете к хорошо наезженной дороге, пролегающей вдоль полей и постепенно уводящей в лесную прохладу.
Дальше, изгибаясь, петляя среди
деревьев, она постепенно поднимается вверх, где заканчивается на высоте около
Вершина горы Сестра остроконечная, на подъёме заросшая кедровым стлаником и покрытая ковром брусники. С неё открывается великолепный вид на плато горы Облачная и долину, поросшую лесом.
РИА VladNews представляет фоторепортаж Виталия Беркова, который провёл две ночи на хребте «Зубы Дракона».