Фотограф провёл две ночи на хребте ​ 16:04, 28 июня Фотограф провёл две ночи на хребте ​"Зубы Дракона" (Фото)
Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье 15:43, 28 июня Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье
​Серпентолог из Владивостока: Я коллекционирую змей! 15:42, 28 июня ​Серпентолог из Владивостока: Я коллекционирую змей! (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 28 среда
16:10
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
16:10
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
16:10
В Приморье уничтожают тигров Фото
16:04
Фотограф провёл две ночи на хребте ​"Зубы Дракона" Фото
15:47
Во Владивосток вернулась яхта «Каталекса», задержанная в Японском море Видео
15:43
Труп мужчины обнаружен около жилого дома в Приморье
15:42
​Серпентолог из Владивостока: Я коллекционирую змей! Эксклюзив
15:38
Алексей Воронин готовится к персональной выставке Фото
15:26
Технопарк с мировым именем может появиться на Русском острове
15:11
Специалисты боятся вспышки опасной инфекции в Приморье
15:01
Пациент ограбил медработника в Приморье
14:53
В Приморском крае «Ростелеком» предлагает бизнесу «Управляемый Wi-Fi»
14:49
На двух маленьких девочек напала собака породы Алабай в Приморье Фото
14:36
Как прошел День М во Владивостоке Видео
14:23
Житель Владивостока заработал на поездке в такси
14:15
Фрунзенский суд Владивостока принял дело бывшего вице-губернатора Приморья Эксклюзив
14:14
Приморье остается среди лидеров в России по ценам на топливо Фото
14:08
Самый красочный фестиваль России пройдет во Владивостоке Фото
13:59
Наркомания во Владивостоке — ситуация удручает Видео
13:52
​Парламентарии разрешили пустить Hyatt на мысе Бурный с молотка
13:46
Пожар произошел в Приморье
13:41
Уникальный фильм и книгу о православии корейцев первым увидел митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
13:31
Первым кандидатом в депутаты думы Владивостока стала безработная
13:18
Приморье: цены на продукты снизились, а на остальные товары выросли
13:06
Владивостокцев расстроило видео горящего спорткара на острове Русский
12:57
Стали известны подробности дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова
12:47
Некачественное и опасное мясо изъято на рынке во Владивостоке
12:39
В 2017 году в Приморье стало меньше колбасы и больше рыбы
12:38
Курс доллара начал снижаться
12:28
Во Владивостоке прошли любительские соревнования по гребле на лодках класса «дракон» Видео
12:24
​Игорь Пушкарёв помог в сборе гуманитарной помощи для женского СИЗО Эксклюзив
12:19
Приморец рассказал, как строит базу отдыха на «дв-гектаре»
12:06
Во Владивостоке разгорается новый скандал со строительством Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4154 (93) от 28 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М ознаменовался битвами
Мгновения раскрывают суть вещей
Вкуснее Владивостока города нет
И вот ты уже не какая-нибудь шантрапа
Злой Айболит не лечит, а отнимает деньги
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Фоторепортажи

Фотограф провёл две ночи на хребте ​"Зубы Дракона"

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Виталий Берков Фото: Виталий Берков
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Гора Сестра высотой 1671 метр над уровнем моря является высшей точкой Лазовского района, расположена между бассейнами рек Уссури и Киевка.

Среди туристов она известна, в первую очередь, своими скальными останцами причудливой формы и различной высоты, расположенными на гребне хребта Камень-Брат, в простонародье называемого «Зубы дракона». В этих скалах можно разглядеть огромных исполинов, башни замков и непонятных существ, но наибольшую известность получил лик человека, смотрящего в небо.

Чтобы подняться на гору Сестра из села Лазо, нужно направиться на северо-восток. Так вы выйдете к хорошо наезженной дороге, пролегающей вдоль полей и постепенно уводящей в лесную прохладу.

Дальше, изгибаясь, петляя среди деревьев, она постепенно поднимается вверх, где заканчивается на высоте около 700 м. Здесь оборудована площадка со столом, кострищем и туалетом. Отсюда по тропе начинается подъем на гору Сестра по хребту, вдоль Лукьянова лога, а затем вдоль каменных останцев.

Вершина горы Сестра остроконечная, на подъёме заросшая кедровым стлаником и покрытая ковром брусники. С неё открывается великолепный вид на плато горы Облачная и долину, поросшую лесом.

РИА VladNews представляет фоторепортаж Виталия Беркова, который провёл две ночи на хребте «Зубы Дракона».

Автор фоторепортажа: Виталий Берков

comments powered by Disqus
Похожие новости
Алексей Воронин готовится к персональной выставке
15:38, 28 июня 2017 Алексей Воронин готовится к персональной выставке

Выставка приурочена к Дню города

Жители Приморья приняли участие в масштабной кулинарной битве
14:27, 26 июня 2017 Жители Приморья приняли участие в масштабной кулинарной битве

В субботу, 24 июня, состоялся проект «Готовим на веранде-2017», организованный «8 каналом» и радио «Лемма»

Журналисты РИА VladNews взялись за ножи
13:23, 26 июня 2017 Журналисты РИА VladNews взялись за ножи

Редакция приняла участие в кулинарном поединке

Во Владивостоке демонтируют трамвайные пути
12:34, 26 июня 2017 Во Владивостоке демонтируют трамвайные пути

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток ярко отметил день М
11:37, 26 июня 2017 Владивосток ярко отметил день М

Жители и гости города смогли посетить 15 тематических площадок

​«День М» во Владивостоке начался с гонок на лодках класса «Дракон»
18:01, 24 июня 2017 ​«День М» во Владивостоке начался с гонок на лодках класса «Дракон»

В состязаниях принимают участие 55 смешанных команд

Владивосток ярко отмечает День молодёжи
15:35, 24 июня 2017 Владивосток ярко отмечает День молодёжи

Тысячи жителей и гостей столицы Приморья собрались на набережной Спортивной гавани