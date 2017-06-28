Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Гора Сестра высотой 1671 метр над уровнем моря является высшей точкой Лазовского района, расположена между бассейнами рек Уссури и Киевка.

Среди туристов она известна, в первую очередь, своими скальными останцами причудливой формы и различной высоты, расположенными на гребне хребта Камень-Брат, в простонародье называемого «Зубы дракона». В этих скалах можно разглядеть огромных исполинов, башни замков и непонятных существ, но наибольшую известность получил лик человека, смотрящего в небо.

Чтобы подняться на гору Сестра из села Лазо, нужно направиться на северо-восток. Так вы выйдете к хорошо наезженной дороге, пролегающей вдоль полей и постепенно уводящей в лесную прохладу.

Дальше, изгибаясь, петляя среди деревьев, она постепенно поднимается вверх, где заканчивается на высоте около 700 м. Здесь оборудована площадка со столом, кострищем и туалетом. Отсюда по тропе начинается подъем на гору Сестра по хребту, вдоль Лукьянова лога, а затем вдоль каменных останцев.

Вершина горы Сестра остроконечная, на подъёме заросшая кедровым стлаником и покрытая ковром брусники. С неё открывается великолепный вид на плато горы Облачная и долину, поросшую лесом.

РИА VladNews представляет фоторепортаж Виталия Беркова, который провёл две ночи на хребте «Зубы Дракона».