Специалисты боятся вспышки опасной инфекции в Приморье

В регионе выпущена памятка по профилактике туляремии

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Роспотребнадзором Приморья для жителей края выпущена памятка по профилактике туляремии - природно-очаговой инфекции животных и людей, широко распространенной на территории РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прошлом году в России было зарегистрировано 123 случая заболевания туляремией, что в 1,8 раза больше, чем в 2015 году. На территории Приморского края в 2016 году зарегистрирован 1 случай заболевания туляремией бубонной формы средней степени тяжести. Предполагаемое заражение произошло в Спасском районе (природный очаг), окрестности села Новосельское (рыбная ловля, ночевка на озере Ханка, сбор строительных материалов на озере, мытье рук в открытых водоемах, наличие большого количества грызунов, ондатр). В 2015 году в Приморском крае был также зарегистрирован 1 случай туляремии. Предполагаемое заражение произошло также в Спасском районе, окрестности села Новосельское (охотничий промысел на водоплавующую птицу, мытье рук в открытых водоемах, непосредственный контакт с добытой ондатрой, снятие шкуры).

В Приморском крае ведется мониторинг за существованием возбудителя туляремии в объектах внешней среды. Стационарные места исследования на туляремию грызунов, насекомых, воды открытых проточных водоемов находятся на 14 административных территориях региона.

Положительные результаты исследования грызунов на туляремию с целью обнаружения специфических антител в 2016 году были выявлены на следующих территориях: окрестности п. Приисковый, оз. Лебединое (Находкинский ГО), окрестности с. Глуховка, стационар Раздольная, вдоль дороги, окрестности с. Утесное (Уссурийский ГО), окрестности с. Луговое, с. Новосельское, с. Спасское, с. Лебединое, с. Степное (Спасский МР).

В рамках работы Референс-центра по мониторингу природно-очаговых инфекций ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора выполнил исследования материала, полученного во время командировок специалистов института в Приморский край в 2016 г. При исследовании 100 сывороток крови населения Спасского района противотуляремийные антитела обнаружены в 80% случаев. Положительные результаты на туляремию при исследовании мелких млекопитающих получены в 13 пробах (в Уссурийском районе - окрестности села Утёсное, в Спасском районе - окрестности сёл Луговое, Спасское, Лебединое и Сосновка). При эпизоотологическом обследовании очага туляремии Спасского района в августе положительные серологические находки отмечены у полевых мышей, а в октябре – также у ондатр (71 %). В целом инфицированность мелких млекопитающих туляремией в Спасском районе с августа по октябрь возросла с 33,3 до 50,0 % (в октябре 2014 г. – также 50,0 %).

С 2015 г. произошла активизация природного очага туляремии в Спасском районе, в результате чего возникли спорадические случаи заболевания населения, занятого промыслом ондатры. Остальные природные очаги – малоактивные.

На фоне роста численности мелких млекопитающих во всех ландшафтных зонах региона в 2016 году сохраняется вероятность эпизоотических проявлений и возникновения спорадических случаев заболевания в 2017 году.

Справка:

Туляремия – это острое инфекционное заболевание токсико-аллергического, реже септического характера. От заражения до первых проявлений болезни проходит, как правило, 3-7 дней. Заболевание продолжается 2-3 недели (иногда дольше), в ряде случаев приступы заболевания могут повторяться. Для туляремии наряду с общими проявлениями болезни – повышением температуры тела (38,5-40ºС), резкой головной болью, слабостью болезненностью мышц и другими симптомами, характерно воспаление лимфатических узлов и прилежащей к ним ткани (образование бубона), возникающих близко к месту проникновения в организм возбудителя заболевания. Осложнениями болезни могут стать: пневмония, перитонит, перикардит, вторичный туляремийный менингит и менингоэнцефалит.

Для туляремии характерна множественность механизмов заражения и путей передачи возбудителя инфекции и практически 100% восприимчивость к ней людей, без различия пола и возраста.

Заражение людей происходит в природных очагах этой инфекции, в том числе и в населенных пунктах, находящихся в природных очагах. В настоящее время известно 4 вида передачи возбудителя туляремии человеку:

- трансмиссивный (кровяной) в результате укусов инфицированными кровососущими членистоногими (комарами, слепнями, клещами);

- контактный – через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при соприкосновении с зараженными грызунами и зайцами;

- алиментарный (пищевой) при употреблении продуктов питания и воды (колодезной, ручьев), в которые попал возбудитель туляремии от грызунов или зайцев;

- аспирационный (дыхательный) – при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена, соломы, загрязненных выделениями от больных грызунов.

Меры профилактики.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7. 2642 - 10 «Профилактика туляремии», населению, проживающему на неблагополучных (энзоотичных) по туляремии территориях, а также контингентам, подвергающимся риску заражения этой инфекцией (полевые и лесные работы, обработка меха, лабораторная работа с животными и материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем туляремии и другие) проводят вакцинацию против туляремии.

Учитывая риски заражения туляремией – алиментарным путем через инфицированные грызунами продукты питания и воду, а также контактным путем – при разделке зайцев, ондатр, пойманных охотниками в энзоотичных территориях, необходимо соблюдать следующие меры профилактики: