Пациент ограбил медработника в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 33-летней жительницы поселка Восток Красноармейского района, которая рассказала, что из ее сумки, находившейся в рентген-кабинете больницы, похищен кошелек с деньгами и банковскими картами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Преступление было раскрыто по «горячим следам».

Полицейские задержали ранее судимого за имущественные преступления 49-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что находясь в лечебном учреждении, увидел, как медработник вышла из кабинета. Воспользовавшись ее отсутствием, он беспрепятственно проник в кабинет, похитив из сумки, находившейся на шкафу, кошелек, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнице.