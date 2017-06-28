Владивостокцев расстроило видео горящего спорткара на острове Русский

Жители все утро обсуждают иномарку

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Жителей Владивостока расстроило видео горящего спорткара на Русском острове минувшей ночью, сообщает РИА VladNews.

С самого утра пользователи социальных сетей активно обсуждают данный инцидент: кто-то сочувствует, кто-то представляет себя на месте владельца авто, а кто-то и вовсе осуждает парня.

«Вот как выглядит отчаяние», «Да всякое бывает, машины старые уже. Тем более спортивные тачки часто на «перегазовках», из выхлопной трубы языки пламени вылетают, видимо что-то горючее попало на раскаленный глушитель», «Жаль хозяина данного авто, тачка действительно хорошая была», «Сочувствую водителю, очень жаль такую машину, а если в нее еще душу вкладываешь, одушевляешь....» - пишут комментаторы.

Некоторые из жителей даже вспомнили подобные случаи из своей жизни, тем самым, пытаясь посочувствовать владельцу спорткара.

Как ранее сообщило РИА VladNews, минувшей ночью на Русском острове вспыхнул автомобиль Mazda RX-7. Молодые люди не смогли потушить спорткар, в результате чего он сгорел дотла.