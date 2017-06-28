Курс доллара начал снижаться

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий кур на сегодня: доллар США составляет 58.88 рублей, а евро - 65.95 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что на следующей неделе курс валют начнет политику снижения. Однако отечественная валюта также продолжает курс на снижение.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в банке ФИНАМ за 59.10 рублей, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 58.25 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 66.15 рублей, а продать валюту выгодно в Сбербанке за 65.80 рублей за один евро.