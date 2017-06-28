Житель Владивостока заработал на поездке в такси

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от водителя такси. Мужчина сообщил, что пассажир обманным путем похитил у него деньги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что заявитель подвез неизвестного мужчину до улицы Воропаева. Прибыв на место, злоумышленник сообщил, что у него есть только 100 долларов и предложил водителю дать сдачу в размере 5 тысяч рублей. Таксист передал клиенту деньги, но обещанной валюты так и не получил. Пассажир скрылся в неизвестном направлении.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Владивостока, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

В настоящее время мужчина находится под стражей.