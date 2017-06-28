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Дело Пушкарёва

​Игорь Пушкарёв помог в сборе гуманитарной помощи для женского СИЗО

Посылку отправили члены наблюдательной комиссии Москвы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев принял участие в сборе гуманитарного груза для единственного в Москве женского СИЗО для несовершеннолетних. Организаторами сбора выступила Общественная наблюдательная комиссия Москвы за местами принудительного содержания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на первого заместителя комиссии Еву Меркачёву.

Как сообщила Ева Меркачёва, Игорь Пушкарёв узнал о нуждающихся девушках-заключённых от правозащитников, так как сам сидит в другом изоляторе. В итоге, благодаря помощи Игоря Пушкарева, были приобретены краски, кисточки, альбомы и бумага – то, что необходимо в условиях практически полной изоляции.

Стоит сказать, что члены ОНК Москвы активно участвуют в проверке мест принудительного содержания и исправительных учреждений, а также способствуют улучшению условий жизни для заключенных. В частности, в марте 2017 года они были с визитом и в СИЗО «Матросская тишина», где проинспектировали условия содержания под стражей Игоря Пушкарёва. Тогда же стало известно, что вместе с мэром сидит известный гонщик Эрик Давидович (Китуашвили), а также отец подполковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию «Востокцемент) и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября 2017 года, а Андрею Пушкарёву на прошлой неделе был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио "Лемма", вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу «братьев Пушкарёвых» начнётся уже осенью во Владивостоке.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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