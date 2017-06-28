Приморье остается среди лидеров в России по ценам на топливо

Стоимость бензина и дизельного топлива продолжает бить по кошелькам граждан

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Цены на топливо в Приморье оказались одними из самых высоких в стране: регион является одним из самых дорогих по стоимости бензина АИ-92 и летнего дизельного топлива. Таковы данные еженедельного обзора ЦДУ ТЭК Минэнерго, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Так, по ценам на бензин АИ-92 Приморье - один из лидирующих регионов: цена на него - под 40 рублей. При этом по стоимости бензина марки АИ-95 в Приморье не самые высокие цены: он стоит около 40 рублей. Летнее дизельное топливо в крае - одно из самых дорогих по стране, наряду почти со всеми регионами Дальнего Востока.

Цены на АИ-92 (18.06.2017 - 25.06.2017). ЦДУ ТЭК.

Цены на АИ-95 (18.06.2017 - 25.06.2017). ЦДУ ТЭК.

Цены на ДТ (летнее) (18.06.2017 - 25.06.2017). ЦДУ ТЭК.