Новости спорта

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Футбольный клуб "Луч-Энергия" окажется под судебным присмотром. Из-за различных задолженностей к команде присоединится специальный наблюдающий за делами организации. Тем временем, инвалиды вышли на 12-километровую дистанцию в марафонском заплыве через Амурский залив. И Владивосток встретит всероссийский день САП-сёрфинга. Праздник, посвященный этому виду спорта отметят у нас впервые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.