Футбольный клуб "Луч-Энергия" окажется под судебным присмотром. Из-за различных задолженностей к команде присоединится специальный наблюдающий за делами организации. Тем временем, инвалиды вышли на 12-километровую дистанцию в марафонском заплыве через Амурский залив. И Владивосток встретит всероссийский день САП-сёрфинга. Праздник, посвященный этому виду спорта отметят у нас впервые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Футбольный клуб "Луч-Энергия" окажется под судебным присмотром
Новости спортаВладивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.
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