По данным Роспотребнадзора Владивосток сегодня занимает первое место по числу обращений с укусами клещей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток лидирует по числу обращений с укусами клещей
Опасный сезонВладивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.
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