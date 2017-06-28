Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года 17:31, 28 июня Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года (Видео)
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8 канал

Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года

Местные жители активно голосуют за свой город
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Владивосток в рейтингах. Один из списков приморская столица возглавляет, другие замыкает. При этом многие жители активно голосуют за свой город, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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