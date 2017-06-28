Владивосток в рейтингах. Один из списков приморская столица возглавляет, другие замыкает. При этом многие жители активно голосуют за свой город, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года
Местные жители активно голосуют за свой городВладивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.
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