Владивосток попал в различные рейтинги 2017 года

Местные жители активно голосуют за свой город

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Владивосток в рейтингах. Один из списков приморская столица возглавляет, другие замыкает. При этом многие жители активно голосуют за свой город, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.