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8 канал

Квартирных краж стало больше во Владивостоке

Защити квартиру
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники Росгвардии учат приморцев эффективно защищать свои квартиры от грабителей. Как утверждают правоохранители, - причина краж – отъезд хозяев в отпуск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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