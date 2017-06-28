Во Владивосток вернулась яхта «Каталекса», задержанная в Японском море

38-я параллель

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Несколько дней назад во Владивосток вернулась яхта «Каталекса», задержанная 14 июня в Японском море. Пограничники Северной Кореи остановили яхту и отбуксировали ее в порт Раджин. Что стало причиной, и как обращались с экипажем во время задержания, исключительно корреспондентам 8 канала рассказал капитан «Каталексы» Александр Сидоренко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.