Несколько дней назад во Владивосток вернулась яхта «Каталекса», задержанная 14 июня в Японском море. Пограничники Северной Кореи остановили яхту и отбуксировали ее в порт Раджин. Что стало причиной, и как обращались с экипажем во время задержания, исключительно корреспондентам 8 канала рассказал капитан «Каталексы» Александр Сидоренко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивосток вернулась яхта «Каталекса», задержанная в Японском море
38-я параллельВладивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.
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