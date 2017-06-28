День молодежи отметили во Владивостоке. Вместе с праздником в город пришло и лето. Хорошая погода в свою очередь привела на Спортивную набережную тысячи жителей и гостей краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Как прошел День М во Владивостоке
Ярких праздник для всехВладивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.
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