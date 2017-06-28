Как прошел День М во Владивостоке

Ярких праздник для всех

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

День молодежи отметили во Владивостоке. Вместе с праздником в город пришло и лето. Хорошая погода в свою очередь привела на Спортивную набережную тысячи жителей и гостей краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.