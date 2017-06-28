Наркомания во Владивостоке — ситуация удручает

Нет наркотикам!

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В крае наркомания набирает популярность среди представительниц прекрасного пола. Тем не менее, примеры успешной борьбы над зависимостью есть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.