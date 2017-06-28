Пожар произошел в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Во вторник, 27 июня, в 17.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в надворных постройках в поселке Реттиховка, расположенных по улице Первомайская, 6, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 5 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. В ходе проведенной разведки был установлен очаг возгорания.

В 17.18 пожар был локализован, в 18.10 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 2 человека личного состава и 1 единица техники.