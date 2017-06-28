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Общество

В исправительных колониях Приморья развивают пчеловодство

Готовая продукция отправляется в кафе ИК и на рынки
Фото: ГУФСИН по Приморскому краю Фото: ГУФСИН по Приморскому краю
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В исправительных колониях Приморья развивают пчеловодство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

Полученный мед реализовывается в кафе для осужденных и на внешний рынок, а также сотрудники организовывают «сладкие» акции для воспитанников подшефных детских домов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в пяти учреждениях края - ИК-20, 27, 31, 33, 39 занимаются пчеловодством. В ИК производится липовый и цветочный мед, который проходит ветеринарный контроль и сертификацию. Готовая продукция реализовывается как в кафе для осужденных, так и сторонним потребителям.

Немаловажно и то, что на пасеки трудоустраивают осужденных, имеющих навыки профессии. Трудовая адаптация осужденных является одной из основных задач сотрудников уголовно-исполнительной системы. Трудясь на производстве, осужденные имеют возможность получать и закреплять профессиональные навыки, выплачивать иски потерпевшим, помогать своим семьям. 

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