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Некачественное и опасное мясо изъято на рынке во Владивостоке

Продукция помещена на изолированное хранение
Фото: knorr.ru Фото: knorr.ru
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке было изъято около 300 килограммов непригодного в пищу мяса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Сотрудники полиции и управление Россельхознадзора решили провести проверку в одном из павильонов рынка на Бородинской, 26 после того, как покупатели начали жаловаться на качество продаваемой продукции. В результате сотрудники ведомство изъяли почти 300 кг опасного мяса.

Как оказалась, продукция не имела никаких ветеринарных сопроводительных документов. Большая часть мяса оказалась без необходимой по закону маркировки производителя.

По данному факту юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, а вся продукция изъята и помещена на изолированное хранение.

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