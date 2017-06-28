Во Владивостоке во вторник произошло 59 аварий

По счастливому стечению обстоятельств, никто из людей не пострадал

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока за минувшие сутки произошло 59 аварий (37 ДТП с материальным ущербом, 7 - с составлением европротоколов). Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. По счастливому стечению обстоятельств, никто из людей не пострадал.

Сотрудники ДПС составили 353 протокола по фактам нарушений ПДД. Они остановили 45 человек, переходивших дорогу в неположенных местах, а также 17 автомобилей с не пристегнутыми как положено детьми. Не предоставили преимущество пешеходам 50 автомобилистов.

Также во Владивостоке были остановлены 15 нетрезвых водителей и 21 владелец авто с тонированными не по ГОСТу стеклами.

Правила парковки нарушили 77 водителей. На СВЗТ доставлено 79 ТС.

Составлены протоколы в отношении 8 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.