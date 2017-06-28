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Во Владивостоке прошли любительские соревнования по гребле на лодках класса «дракон»

"Как приручить дракона"
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Гонки на лодках класса «Дракон» провели в краевом центре в рамках празднования Дня молодежи. Навыки в командной гребле показали более 40 коллективов. Все участники – любители. Менеджеры, повара и представители других профессий преодолели дистанцию в 200 метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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