Во Владивостоке прошли любительские соревнования по гребле на лодках класса «дракон»

"Как приручить дракона"

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Гонки на лодках класса «Дракон» провели в краевом центре в рамках празднования Дня молодежи. Навыки в командной гребле показали более 40 коллективов. Все участники – любители. Менеджеры, повара и представители других профессий преодолели дистанцию в 200 метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.