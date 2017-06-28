Гонки на лодках класса «Дракон» провели в краевом центре в рамках празднования Дня молодежи. Навыки в командной гребле показали более 40 коллективов. Все участники – любители. Менеджеры, повара и представители других профессий преодолели дистанцию в 200 метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке прошли любительские соревнования по гребле на лодках класса «дракон»
"Как приручить дракона"Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
10:55, 27 июня 2017 Во Владивостоке под ногами тают рельсы
Демонтаж рельсов начался в городе
09:38, 27 июня 2017 8 канал провёл кулинарный поединок «Готовим на веранде - 2017»
Кулинарная битва прошла во Владивостоке
03:01, 26 июня 2017 Приморские тхэквондисты провели летние тренировочные сборы
Зарядка, тренировка, ОФП, тестовые поединки — и так каждый день
00:42, 26 июня 2017 Витя хочет сохранить лицо
Сегодня в поддержке нуждается маленький житель Владивостока – Витя Чернявский
17:08, 25 июня 2017 Во Владивостоке началось строительство центра помощи для бездомных животных
Это пытались сделать многие, но так далеко и основательно ещё никто не заходил
15:20, 25 июня 2017 Игорь Пушкарев стал «Человеком года 2017»
Интервью с сыном временно отстраненного от должности главы Владивостока
18:15, 23 июня 2017 Бесплатный вход в подводную лодку подарил жителям Владивостока Сбербанк
День памяти по-особому решил отметить Сбербанк