Эксперты: За статус владивостокца теперь платят меньше

По 4 тысячи рублей за каждый квадратный метр жилья

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Владивосток продолжает оставаться в списке самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра жилплощади, сообщает РИА VladNews. Чтобы стать счастливым обладателем квадратных метров в приморской столице, потребуется заплатить в среднем 95 664 рубля за каждый из них. Такая стоимость квартир ставит региональный центр Приморского края на четвертую строчку рейтинга самых дорогих российских городов (год назад он был на третьем месте). Стоимость жилья, согласно показателям этого ТОПа, во Владивостоке с прошлого года снизилась с 99 567 рублей. Владивосток уступил "бронзу" Сочи, "подешевев" на 4 тысячи рублей.

В 2017 году первое место по дороговизне жилья занимает Москва (199 502 рубля за кв.м.), второе - Санкт-Петербург (110 351 рубль за кв.м.), третье - Сочи (96 863).

Рейтинг составлен экспертами портала domofond.ru, которые сравнили цены на продажу квартир по регионам в мае 2017 года с аналогичным показателем 2016-го.