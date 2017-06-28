Седан на скорости влетел в дерево во Владивостоке 11:28, 28 июня Седан на скорости влетел в дерево во Владивостоке (Фото)
Несколько авиарейсов прибудут во Владивосток с опозданием 11:12, 28 июня Несколько авиарейсов прибудут во Владивосток с опозданием
В Приморье уничтожают тигров 10:44, 28 июня В Приморье уничтожают тигров (Фото)
Новостная лента
Июнь, 28 среда
11:38
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
11:38
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
11:28
Седан на скорости влетел в дерево во Владивостоке Фото
11:12
Несколько авиарейсов прибудут во Владивосток с опозданием
11:02
Во Владивостоке во вторник произошло 59 аварий Эксклюзив
10:50
Эксперты: За статус владивостокца теперь платят меньше
10:44
В Приморье уничтожают тигров Фото
10:40
Спорткар поджог сам себя на Русском острове минувшей ночью Видео
10:32
Опубликована карта агломераций "дв-гектаров" Приморского края
10:28
У приморского автоспорта - мощный покровитель Фото
10:21
Оборот розничной торговли в Приморье вырос на 3,8%
10:16
Фестиваль водных фонариков пройдет во Владивостоке Фото
10:02
Стало известно, на какие услуги больше всего тратятся приморцы
09:50
Морской волк поселился в Приморском океанариуме
09:38
Малые предприниматели процветают на оптовом рынке Приморья
09:25
Несколько авиарейсов придут во Владивосток с опережением
09:21
В ДФО появится концепция опережающего образования
09:11
Тату-фестиваль впервые пройдет во Владивостоке
08:54
Часть Владивостока останется без света в среду, 28 июня Адреса
08:46
Один дом во Владивостоке останется без водоснабжения сегодня, 28 июня Адреса
08:42
Во Владивостоке сегодня морось
07:28
Гороскоп на 28 июня
06:16
«Яндекс» составил ТОП-20 самых популярных кулинарных запросов россиян
05:32
Во Владивостоке продолжается ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги»
04:13
Проект «Летние вечера в парке» стартует завтра во Владивостоке
03:33
В Минздраве назвали самые здоровые и больные регионы России
02:24
Растущая Луна в июле 2017: когда, с какого числа и до какого числа
01:12
«Домовой контроль» приглашает юных горожан к участию в конкурсе детских поделок «Мой любимый Владивосток»
00:07
В Благовещенске пара на кладбище устроила пикник, оборудовав на надгробии мангал
Июнь, 27 вторник
23:34
Выключенные телефоны опасны для людей, - ученые
22:23
На дорогах острова Русский продолжает работать спецтехника
21:01
Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников морского и речного флота
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4154 (93) от 28 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М ознаменовался битвами
Мгновения раскрывают суть вещей
Вкуснее Владивостока города нет
И вот ты уже не какая-нибудь шантрапа
Злой Айболит не лечит, а отнимает деньги
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Эксперты: За статус владивостокца теперь платят меньше

По 4 тысячи рублей за каждый квадратный метр жилья
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Владивосток продолжает оставаться в списке самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра жилплощади, сообщает РИА VladNews. Чтобы стать счастливым обладателем квадратных метров в приморской столице, потребуется заплатить в среднем 95 664 рубля за каждый из них. Такая стоимость квартир ставит региональный центр Приморского края на четвертую строчку рейтинга самых дорогих российских городов (год назад он был на третьем месте). Стоимость жилья, согласно показателям этого ТОПа, во Владивостоке с прошлого года снизилась с 99 567 рублей. Владивосток уступил "бронзу" Сочи, "подешевев" на 4 тысячи рублей.

В 2017 году первое место по дороговизне жилья занимает Москва (199 502 рубля за кв.м.), второе - Санкт-Петербург (110 351 рубль за кв.м.), третье - Сочи (96 863).

Рейтинг составлен экспертами портала domofond.ru, которые сравнили цены на продажу квартир по регионам в мае 2017 года с аналогичным показателем 2016-го. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Опубликована карта агломераций
10:32, 28 июня 2017 Опубликована карта агломераций "дв-гектаров" Приморского края

Скоплений земельных участков по госпрограмме в регионе насчитывается 23

Оборот розничной торговли в Приморье вырос на 3,8%
10:21, 28 июня 2017 Оборот розничной торговли в Приморье вырос на 3,8%

Стали известны данные официальной статистики

Фестиваль водных фонариков пройдет во Владивостоке
10:16, 28 июня 2017 Фестиваль водных фонариков пройдет во Владивостоке

Красочное шоу ждет жителей и гостей города

Стало известно, на какие услуги больше всего тратятся приморцы
10:02, 28 июня 2017 Стало известно, на какие услуги больше всего тратятся приморцы

Состояние рынка региона на данный момент

Морской волк поселился в Приморском океанариуме
09:50, 28 июня 2017 Морской волк поселился в Приморском океанариуме

Новосел в настоящее время проходит карантин

Несколько авиарейсов придут во Владивосток с опережением
09:25, 28 июня 2017 Несколько авиарейсов придут во Владивосток с опережением

Изменения в расписании

В ДФО появится концепция опережающего образования
09:21, 28 июня 2017 В ДФО появится концепция опережающего образования

Предлагается разработать ее за два месяца