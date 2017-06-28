В Приморье уничтожают тигров

Департамент лесного хозяйства Приморского края нарушает закон

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В поселке Заводском Приморского края в недавно заработавшем карьере на базе месторождения строительного камня «Каменушенское» будет приостановлена работа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на общественную организацию«БРОК».

Членом Совета ОО «БРОК» было написано заявление в прокуратуру Приморского края на имя прокурора Сергея Бессчасного о том, что на землях Артёмовской городской организации охотников и рыболовов администрацией Приморского края в квартале 56 Заводского участкового лесничества выдан участок, полностью покрытый лесом размером 120 га в аренду ООО «Карьер Северный».

В соответствии с Таксационным описанием, кедры в 56 квартале Заводского участкового лесничества кедры были высажены в 1977 году - 2500 штук на 1 гектар.

Кедры начинают плодоносить. Кедровый орех и желуди (от произрастающих тут же дубов) являются кормовой базой для множества животных. А на территорию Заводского участкового лесничества заходит в поисках еды и амурский тигр. То есть, уничтожив кормовую базу животных, их численность сократится и амурскому тигру нечего будет есть.

На заявление пришел ответ за подписью Приморского межрайонного Природоохранного прокурора: “Установлено, что Департаментом лесного хозяйства Приморского края при проведении государственной экспертизы проекта освоения лесов на указанном земельном участке и утверждении ее положительного заключения не дана оценка соответствию проекта освоению лесов нормам законодательства Российской Федерации в части неполноты запроектированных работ по рекультивации, а также противоречиям в объеме работ по рекультивации между проектом освоения лесов и прилагаемым к нему проектом рекультивации.

В связи с вышеизложенным Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес директора Департамента 2.06.17 внесено представление об устранении нарушений закона с требованием провести повторную государственную экспертизу указанного проекта освоения лесов и приостановить использование лесов до момента привидение в соответствие с действующим законодательством всех документов использования ООО «Карьер Северный» лесов.”

Кедр – не просто вид, это лесообразующая порода дальневосточной тайги. Именно благодаря богатству экосистем кедрово-широколистенных лесов Сихотэ-Алиня на планете сохранились такие редчайшие животные, как амурский тигр, дальневосточной леопард, уникальный женьшень и заманиха. Если сказать кратко: без кедра нет тайги, без тайги нет тигра. Разрушая таежную экосистему, мы фактически разрушаем тигриный дом, провоцируя хищников на крайние меры защиты.

Осталось установить, по какой причине чиновники не заметили кедры и не указали их наличие на выданном участке в соответствующих документах.