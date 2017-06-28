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Спорт

У приморского автоспорта - мощный покровитель

Востокцемент открывает новые возможности перед будущими звездами картинга
Фото: ТРК Фото: ТРК "Приморское кольцо
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Третий этап чемпионата и первенства Приморского края по картингу состоится на картинговой трассе ТРК «Приморское кольцо» 3 июля. Генеральным спонсором соревнований выступает холдинг «Востокцемент», сообщает Кристина Мурлеева, газета «Владивосток».

Первые два этапа гонок позади. Всего, напомним, чемпионат включает в себя пять этапов, по итогам которых будут выявлены призеры в пяти технических классах. В соревнованиях принимают участие 60 гонщиков, самому младшему из которых не исполнилось еще и шести лет, а самому старшему уже давно за 40. Благодаря спонсорству Востокцемента участие в соревнованиях и тренировки для каждого спортсмена остаются бесплатными.

К чему нужно стремиться.

Спорт для крупнейшего в регионе производственного холдинга – это важная часть жизни. Среди сотрудников компании также много спортсменов-картингистов.

- Востокцемент поддерживает картинг уже давно, - рассказывает один из организаторов чемпионата Андрей Мацуев. – Несколько лет назад один из заводов холдинга помог нам в ремонте картодрома «Змеинка», а мы в качестве благодарности пригласили коллектив компании покататься на картах. Парни не заставили себя долго ждать и вскоре приехали опробовать гоночные машины. Сотрудникам холдинга так понравился этот вид спорта, что через некоторое время они уже тренировались на постоянной основе.

Отметим, что и в дальнейшем Востокцемент неоднократно помогал в ремонте картодрома, там были сделаны зоны безопасности, восстановлена дренажная система и многое другое – компания вложила в трассу несколько миллионов рублей. Также силами холдинга были проложены два дополнительных крутых поворота, на которых оттачивают свои навыки дети: дело в том, что из-за крутизны поворота большую скорость карт не наберет, а это делает прохождение виражей более безопасным для юных гонщиков.

На тот момент любителей среди картингистов было немного, и, чтобы вовлечь в этот вид спорта как можно больше людей, Востокцемент учредил Кубок Трилитона. Новичкам дали возможность посоревноваться бесплатно, что очень важно для такого азартного вида спорта, ведь просто кататься по кругу в карте надоедает даже любителю: хочется почувствовать соревновательный дух, посмотреть, на что ты способен и к чему нужно стремиться.

- Спортсмены-профессионалы у нас были всегда, а вот любителей не хватало, - продолжает рассказ Андрей Мацуев. – С приходом на картодром команды «Трилитон» ситуация изменилась: люди стали интересоваться этим видом спорта и пробовать себя в гоночных заездах. Таким образом, холдинг вовлек большое количество людей и в сами соревнования, и в этот вид автоспорта.

На пути к успеху важна поддержка.

В 2017 году Востокцемент решил пойти дальше и стать спонсором одного из важнейших соревнований в гоночном спорте - чемпионата и первенства Приморского края по картингу.

- В чемпионате участвуют дети от пяти лет, юноши и взрослые, - объясняет один из организаторов соревнований Алексей Наумец. - Но тренироваться, приобретать азы вождения и нужные теоретические знания можно и в более раннем возрасте. Среди юных спортсменов много перспективных ребят, и в целом картинг становится все более и более популярным.

Между тем многие молодые и уже титулованные местные гонщики за активные годы развития этого вида спорта во Владивостоке успели подрасти и успешно перейти во взрослые классы.

Перед каждым этапом соревнований спортсмены активно тренируются. На каждого приходится минимум два дня тренировок, и они, повторимся, для участников соревнований, имеющих лицензию, бесплатные.

- Спортсмены были счастливы узнать, что им не придется в этом году платить ни за тренировки в рамках подготовки к чемпионату, ни вступительные взносы за участие, - подчеркивает Алексей Наумец. – Картинг, как и любой другой вид спорта, занятие довольно затратное, нужны средства и на покупку самого карта, и на амуницию, и на ремонт, тренировки, участие в соревнованиях, ведь без состязаний гонщик не сможет улучшать свои профессиональные навыки и расти как спортсмен. Поэтому помощь Востокцемента оказывается для них мощной поддержкой.

К слову, в приморской столице есть спортсмены, которые добились успехов и признания на мировом уровне. Например, владивостокский автогонщик Марк Шульжицкий первым из наших соотечественников стал победителем Российского национального финала, который проходил в Англии на «формульной» трассе в окрестностях города Сильверстоуна, а также принимал участие в старейшей из ныне существующих 24-часовой гонке в Ле-Мане в составе заводской команды Nissan.

- Мы хотим поддержать наших приморских спортсменов, помочь им в достижении больших целей и привлечь в картинг как можно больше любителей, - объясняет заместитель генерального директора Востокцемента по юридическим вопросам Андрей Павленко. – Картинг – технический вид спорта, он не ограничивает участников в возрасте, комплекции и роде деятельности. Не важен и уровень владения транспортным средством. Между тем спортивный картинг является для многих первой ступенью в автоспорт. Большинство гонщиков «Формулы-1» начинали свою карьеру с картинга, среди них Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен, Фернандо Алонсо, Айртон Сенна, Себастьян Феттель. Возможно, благодаря таким соревнованиям мы сможем найти настоящую спортивную жемчужину, которая в будущем поднимется на пьедестал почета в числе известнейших гонщиков. И нам будет очень лестно, если Востокцемент станет той организацией, которая помогает достичь успеха действительно талантливым людям.

Четвертый этап соревнований состоится 9 сентября, а заключительный, пятый этап чемпионата пройдет 7 октября. Напомним также, что 3 июлявсех приморских любителей автоспорта приглашают на картинговую трассу ТРК «Приморское кольцо» посмотреть на гонки третьего этапа.

Автор фоторепортажа: ТРК "Приморское кольцо"

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