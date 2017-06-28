Скоплений земельных участков по госпрограмме в регионе насчитывается 23

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Минвостокразвития опубликовало сводную карту агломераций "дальневосточных гектаров", состоящую из нескольких карт регионов, сообщает РИА VladNews. В Приморском крае насчитывается 23 таких агломерации. Некоторые такие скопления гектаров в перспективе могут стать новыми населенными пунктами. При этом, большая часть агломераций "дв-гектаров" в регионе тяготеет к уже существующим городам и поселкам. Агломераций более 100 гектаров насчитывается 10, а менее 100 гектаров - 13 скоплений.

Самая северная агломерация - около села Турий Рог на озере Ханка, самая южная - у озера Вторая Протока в Хасанском районе. Наиболее удаленные - в бухтах Зеркальной и Краковка, а также около села Золотая Долина: