Стали известны подробности дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова 12:57, 28 июня Стали известны подробности дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова
​Игорь Пушкарёв помог в сборе гуманитарной помощи для женского СИЗО 12:24, 28 июня ​Игорь Пушкарёв помог в сборе гуманитарной помощи для женского СИЗО (Эксклюзив)
Во Владивостоке разгорается новый скандал со строительством 12:06, 28 июня Во Владивостоке разгорается новый скандал со строительством (Фото)
Новостная лента
Июнь, 28 среда
12:58
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
12:58
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
12:58
В Приморье уничтожают тигров Фото
12:57
Стали известны подробности дела бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова
12:47
Некачественное и опасное мясо изъято на рынке во Владивостоке
12:39
В 2017 году в Приморье стало меньше колбасы и больше рыбы
12:38
Курс доллара начал снижаться
12:28
Во Владивостоке прошли любительские соревнования по гребле на лодках класса «дракон» Видео
12:24
​Игорь Пушкарёв помог в сборе гуманитарной помощи для женского СИЗО Эксклюзив
12:19
Приморец рассказал, как строит базу отдыха на «дв-гектаре»
12:06
Во Владивостоке разгорается новый скандал со строительством Фото
11:57
За минувшие сутки в Приморье произошло 67 ДТП
11:41
Три человека пострадали во время ДТП в Приморье
11:28
Седан на скорости влетел в дерево во Владивостоке Фото
11:12
Несколько авиарейсов прибудут во Владивосток с опозданием
11:02
Во Владивостоке во вторник произошло 59 аварий Эксклюзив
10:50
Эксперты: За статус владивостокца теперь платят меньше
10:40
Спорткар поджог сам себя на Русском острове минувшей ночью Видео
10:32
Опубликована карта агломераций "дв-гектаров" Приморского края
10:28
У приморского автоспорта - мощный покровитель Фото
10:21
Оборот розничной торговли в Приморье вырос на 3,8%
10:16
Фестиваль водных фонариков пройдет во Владивостоке Фото
10:02
Стало известно, на какие услуги больше всего тратятся приморцы
09:50
Морской волк поселился в Приморском океанариуме
09:38
Малые предприниматели процветают на оптовом рынке Приморья
09:25
Несколько авиарейсов придут во Владивосток с опережением
09:21
В ДФО появится концепция опережающего образования
09:11
Тату-фестиваль впервые пройдет во Владивостоке
08:54
Часть Владивостока останется без света в среду, 28 июня Адреса
08:46
Один дом во Владивостоке останется без водоснабжения сегодня, 28 июня Адреса
08:42
Во Владивостоке сегодня морось
07:28
Гороскоп на 28 июня
06:16
«Яндекс» составил ТОП-20 самых популярных кулинарных запросов россиян
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4154 (93) от 28 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М ознаменовался битвами
Мгновения раскрывают суть вещей
Вкуснее Владивостока города нет
И вот ты уже не какая-нибудь шантрапа
Злой Айболит не лечит, а отнимает деньги
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Три человека пострадали во время ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка
Фото: ГИБДД по Приморскому краю Фото: ГИБДД по Приморскому краю
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Во вторник, 27 июня, в 12.55 в полицию поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 21 км автодороги «с.Бровничи - с.Тигровое», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, 53-летний мужчина за рулем автомобиля Honda CR-V двигался со стороны г. Партизанска в направлении с. Тигровое, в районе 21 км автодороги «с.Бровничи - с.Тигровое», при прохождении поворота, водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание в левый кювет. В результате удара пострадали 3 человека: водитель и пассажиры. В момент движения все участники автомобильной аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать серьезных травм, назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства ДТП выясняются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Седан на скорости влетел в дерево во Владивостоке
11:28, 28 июня 2017 Седан на скорости влетел в дерево во Владивостоке

Подробности устанавливаются

Спорткар поджог сам себя на Русском острове минувшей ночью
10:40, 28 июня 2017 Спорткар поджог сам себя на Русском острове минувшей ночью

Подробности выясняются

В Благовещенске пара на кладбище устроила пикник, оборудовав на надгробии мангал
00:07, 28 июня 2017 В Благовещенске пара на кладбище устроила пикник, оборудовав на надгробии мангал

Вандалы оказались обычными прилично одетыми людьми

Приморье: строить стали больше, но не для людей
18:33, 27 июня 2017 Приморье: строить стали больше, но не для людей

Строительство расширяется, а ввод жилья в эксплуатацию уменьшается

Несовершеннолетний подросток украл у своего односельчанина телефон в Приморье
17:56, 27 июня 2017 Несовершеннолетний подросток украл у своего односельчанина телефон в Приморье

Малолетний злоумышленник отправлен в Центр временного содержания

Маленькая девочка скончалась под упавшим телевизором в Приморье
17:52, 27 июня 2017 Маленькая девочка скончалась под упавшим телевизором в Приморье

Расследование уголовного дела продолжается

Поля конопли обнаружены в Приморье
17:31, 27 июня 2017 Поля конопли обнаружены в Приморье

Наркотикосодержащие растения были уничтожены