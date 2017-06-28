Три человека пострадали во время ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Во вторник, 27 июня, в 12.55 в полицию поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 21 км автодороги «с.Бровничи - с.Тигровое», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, 53-летний мужчина за рулем автомобиля Honda CR-V двигался со стороны г. Партизанска в направлении с. Тигровое, в районе 21 км автодороги «с.Бровничи - с.Тигровое», при прохождении поворота, водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание в левый кювет. В результате удара пострадали 3 человека: водитель и пассажиры. В момент движения все участники автомобильной аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать серьезных травм, назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства ДТП выясняются.