Самый красочный фестиваль России пройдет во Владивостоке

Вход на мероприятие свободный

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

В ближайшие выходные, 1 и 2 июля, во Владивостоке состоится Всероссийский фестиваль красок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Мероприятие пройдет в парке Минного городка, а посетить его смогут все желающие абсолютно бесплатно.

В программе фестиваля – сеты от лучших диджеев Дальнего Востока, выступления кавер-групп и массовые залпы фирменной краски, прошедшей специальные проверки на безопасность.

Кроме музыки гостей Всероссийского фестиваля красок ждет масштабная зона развлечений и фудкорт.

Стоит отметить, что фестиваль красок в 2017 году проходит в 115 городах нашей страны. Главная миссия фестиваля – объединить тысячи людей разного возраста и предоставить им возможность весело провести выходные на открытом воздухе.