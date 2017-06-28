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В 2017 году в Приморье стало меньше колбасы и больше рыбы

В основном производство в регионе показало рост
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

За минувший период 2017 года промышленными предприятиями Приморья отгружено продукции на 104.2 млрд. рублей. На предприятия обрабатывающих производств приходится 61.2% всей отгруженной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Индекс производства в 2017 году составил 102.6% к соответствующему периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах - 111%, электроэнергетике – 91%, в добывающих отраслях – 90%, в водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов – 78%.

Рост наблюдался в следующих производствах: ремонт и монтаж машин и оборудования (в 1.5 раза), прочей неметаллической минеральной продукции (на 21%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 18%), производство текстильных изделий (на 18%), производство обуви (на 14%), химическое производство (на 7%).

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечается рост следующих видов продукции: конструкций и деталей сборных железобетонных (на 35%), цемента (на 21%), товарного бетона (на 16%), раствора строительного (на 12%), пиломатериалов (на 4%). Сократилось производство кирпича, щепы технологической, паркета, блоков оконных и дверных из пластмассы.

Из пищевых продуктов в 2017 году увеличилось производство крупы (в 2 раза), мяса и субпродуктов птицы домашней, нектаров фруктовых и овощных (в 1.6 раза), молока (на 28%), кисломолочных продуктов (на 13%), кондитерских изделий (на 3%), рыбы и рыбопродуктов, мясных полуфабрикатов (на 2%). Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, масла растительного нерафинированного, колбасных изделий, минеральных вод.

Сократилась добыча металлических руд (на 23%) и угля (на 5%). Рост наблюдался в добыче прочих полезных ископаемых (на 8%).

Выпуск электроэнергии и теплоэнергии снизился на 11% и 6% соответственно.

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