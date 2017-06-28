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Оборот розничной торговли в Приморье вырос на 3,8%

Стали известны данные официальной статистики
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Оборот розничной торговли в Приморье в течение минувшего периода 2017 года составил 148.3 млрд. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. Население края израсходовало на приобретение товаров на 10.6 млрд. рублей больше, чем за соответствующий период 2016 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 3.8%.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 93% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 7%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 57.7%. Реализовано непродовольственных товаров на 85.5 млрд. рублей (109.4% к показателю 2016), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 62.8 млрд. рублей (96.9%).

Объем оборота общественного питания составил 6.6 млрд. рублей (к аналогичному периоду 2016 года – 107.7%).

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