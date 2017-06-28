Морской волк поселился в Приморском океанариуме

Новосел в настоящее время проходит карантин

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Местный рыбак подарил Приморскому океанариуму дальневосточную зубатку, которая была выловлена у острова Попова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Как сообщают специалисты, зубатка, которая также имеет название морской волк и морской дьявол, в Приморье встречается исключительно редко. Заполучить такую рыбу специалисты океанариума считают большой удачей.

В настоящее время новый обитатель океанариума проходит адаптацию в научном корпусе, после чего переедет уже в экспозицию «Дальневосточные моря». Длина новосела - 80 сантиметров.