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Стало известно, на какие услуги больше всего тратятся приморцы

Состояние рынка региона на данный момент
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

За минувший период 2017 года населению Приморского края было оказано платных услуг на 59.3 млрд. рублей, или на 3.8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата. На их оплату приморцы тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 32% этих расходов уходит на оплату ЖКХ, 20% - транспортных, 12% - телекоммуникационных, 7% - медицинских.

Услуг бытового характера оказано на 11% больше, чем в 2016 году. В объеме платных услуг бытовые составили 9%.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (47%), парикмахерские, ремонт и строительство жилья и других построек (по 13%), ремонт, окраска и пошив обуви (4%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, фото- и кинолабораторий, услуги бань и душевых, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (по 3%).

На долю физических лиц приходилось более 50% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.

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