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Малые предприниматели процветают на оптовом рынке Приморья

Обороты рынка растут
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности за январь-май 2017 года в Приморье составил 425.6 млрд. рублей, что в товарной массе выше объема соответствующего периода прошлого года на 2%.При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли значительно превысила долю участия крупных и средних организаций (69%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

С начала года организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля», не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, реализовано: мазута топочного – 660 тыс. тонн, топлива дизельного – 383, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) – 83, сахара – 14, муки - 12, масла растительного – 7, кондитерских изделий – 3 тыс. тонн, молока – 2391 тонна.

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