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Приморец рассказал, как строит базу отдыха на «дв-гектаре»

Богдан Дуркалец решил осуществить мечту детства в бухте Пяти Охотников в Шкотовском районе
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Приморец Богдан Дуркалец рассказал о том, как он строит базу отдыха в бухте Пяти Охотников в Шкотовском районе края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Родом я из города Артема, приехал сюда знакомиться с родителями будущей жены и влюбился в эти места раз и навсегда, - рассказал Богдан Дуркалец. - Захотелось здесь остаться. Оформил землю, начал строиться, но именно этого участка не хватало для осуществления задуманного, и тут объявили программу «дальневосточный гектар», - поделился обладатель дальневосточного гектара.

Заявку на гектар Богдан подал на второй день работы программы, процедура заняла всего 40 минут, документы оформили быстро. С наступлением тепла на участке начались активные работы.

«В первую очередь сделали минимальную планировку участка, поставили забор, затем очистили пляж от мусора, его приходилось вынимать вместе с грунтом, настолько загрязненной была территория. Два самосвала вывезли, такое отношение, к сожалению, часто встречается, когда земля бесхозная, ничья. В будущем завезём сюда песочек и гальку и вернем пляжу природную красоту», - отметил приморец.

Дальневосточный гектар семьи Дуркалец начинается в 20 метрах от линии моря, здесь уже вовсю работает тяжелая техника – строится база отдыха. В том, что она будет востребована – сомнений нет, эти пляжи очень популярны у туристов, в летний сезон здесь много гостей из других дальневосточных регионов.

На первом объекте - двухэтажной мини-гостинице, скоро начнутся отделочные работы. Рядом на гектаре появятся еще 15 домиков из натурального бруса, деревоперерабатывающее оборудование и сушильные камеры закуплены, производство начнется в этом году, рассказывает Богдан Дуркалец.

Своим примером он вдохновил многих знакомых и друзей, ведь дальневосточный гектар позволяет не только строить бизнес, но и воплощать в жизнь детские мечты.

«Дальневосточный гектар» - серьезное подспорье бизнесу, ведь цены на землю в Приморье кусаются, а без земли мало какой проект реализовать можно. Если разрешат, построю еще пирс для лодок, с детства мечтал об этом, очень люблю водный транспорт. Пока этого вида деятельности нет в перечне разрешенных видов использования земельных участков, но для Приморья это очень актуально – протяженность морской границы края – около 1,5 тысяч километров, и можно использовать ее с умом и пользой», - подытожил предприниматель.

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