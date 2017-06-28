В ДФО появится концепция опережающего образования

Предлагается разработать ее за два месяца

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка принял участие в расширенном заседании Общественного совета при Минвостоке, которое было посвящено созданию системы опережающего образования в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

По мнению участников, с учетом скорости изменения требований экономики, необходимо ускоренное развитие всей системы образования.

Гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков предложил в течение двух месяцев разработать и представить в Минвостокразвития рабочую версию концепции развития системы опережающего образования в макрорегионе. В ближайшие годы, отметил Тимаков, в федеральном округе появятся 100 тысяч новых рабочих мест. 70 % из них – люди рабочей профессии. Растет спрос на высококвалифицированные кадры, и скорость изменения запросов – огромная. Валентин ТИмаков подчеркнул необходимость объединения университетов с промышленными комплексами. И в первую очередь это объединение должно происходить на базе предприятий – резидентов ТОР и СПВ.

- Если мы будем ориентироваться на удовлетворенность жителей Дальнего Востока образованием и удовлетворенность работодателей, то мы точно не ошибемся, - отметил Александр Галушка