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Тату-фестиваль впервые пройдет во Владивостоке

Лучшие мастера нательного творчества съедутся в приморскую столицу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

7 и 8 июля впервые во Владивостоке пройдет тату-фестиваль Get Tattoo Vladivostok Festival, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу ВКонтакте.

Стоит отметить, что во Владивосток съедутся тату-мастера со всего Дальнего Востока. За звание лучшего поборются как новички, так уже и профессионалы. Организаторы подготовили для участников насыщенную программу с множеством номинаций и сюрпризов.

Как сообщают организаторы, каждый желающий сможет сделать на фестивале татуировку, но для этого следует заранее связаться с мастером, чтобы разработать эскиз и продумать детали нательного рисунка.

Начнется мероприятие 7 июля в 12.00 в Chkalov Bar.

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