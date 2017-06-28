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Часть Владивостока останется без света в среду, 28 июня

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Алеутская ул.10, 12, 14, 14А, 12Б,

Бородинская ул.41А, 43, 45, 47, 47Б,

Ватутина ул.24,

Героев Хасана ул.6,

Ивановская ул.4,

Кулибина ул.13, 16, 7, 9, 1,

Ланинский пер.4,

Лермонтова ул.56,

Луговая ул.71, 75,

Овражная (поселок Трудовое) ул.20, 22, 24,

Океанский пр-кт26,

Пологая ул.60, 62, 65,

Путятинская ул.32, 36, 38, 44, 48, 59, 79, 63,

Русская ул.65, 86, 88, 90,

Трудовой переулок 13,

Уборевича ул.21,

Фонтанная ул.55, 57, 61,

Хабаровская ул.21, 23,

Чукотская ул.25, 27, 29, 33.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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