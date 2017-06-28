Часть Владивостока останется без света в среду, 28 июня

18:50 Приморские спортсмены одержали командную победу на отборочном турнире ДФО Фото

17:50 В Приморье разгорелись поисковые войны Эксклюзив

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

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